Presidente da Câmara Municipal se reúne com Juiz Titular da Comarca

O vereador Gilson da Funerária, presidente da Câmara Municipal se reuniu com o Juiz Titular da Vara Civil da Comarca de Senador Guiomard na sexta-feira. Nas redes sociais o presidente do legislativo informou que debateu inúmeras ações e projetos com o Juiz.

A postagem do facebook do presidente da Câmara informou:

Visita ao Juiz Afonso Braña Muniz

-Estive hoje reunido com o nosso juiz Afonso Braña, em uma boa conversa sobre diversos assuntos, dentre elas a harmonia dos poderes e o papel de cada um no objetivo de fazer o melhor pela nossa população. Agradeço a recepção e me coloco à disposição para sempre discutir os interesses da população.