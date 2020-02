Presidente da Câmara adquire 2 novos veículos para trabalho do legislativo

O presidente da câmara, vereador Gilson da Funerária, acompanhado da 1ª secretária, vereadora Cláudia, receberam os veículos na manhã desta segunda (10).

Agora a câmara conta com 2 (dois) veículos, sendo 1 (uma) picape saveiro e 1 (uma) motocicleta. Mais uma ação de Gilson da Funerária, que a frente da Câmara, com apoio dos vereadores, funcionários e demais colaboradores, vem fazendo uma excelente gestão, com trabalho e transparência.

De acordo com o presidente da casa de leis, vereador Gilson da Funerária, os veículos serão para atender a demanda do poder legislativo e a sociedade.

“Os veículos irão atender as demandas do nosso parlamento, e o uso será disciplinado através de portaria, pois não aceitaremos abuso com os recursos públicos aqui ou em qualquer outro lugar.”, pontuou o parlamentar.

O vereador também disse que está muito feliz e contente, pois foi sua gestão que adquiriu os 2 veículos para uso das ações da Câmara de Vereadores do município.

