Prefeitura viabiliza nova opção de empréstimo para os servidores

O Prefeito de Senador Guiomard Gilson Pessoa, fechou contrato de empréstimo consignado com o Banco Bradesco, para que os servidores do município possam ter mais uma opção de crédito.

O contrato se encontra disponível para servidores da administração direta e indireta do município, contando com a disponibilidade há mais de um mês. O investimento nos servidores municipais começa a ser realizado, onde também serão disponibilizados cursos voltados à melhoria da gestão municipal.

O Gerente do Bradesco Jonata Alves informou que se encontra à disposição dos servidores para explicar como são os procedimentos. Por sua vez, o prefeito enfatizou a necessidade de se investir no comércio local e na qualidade do atendimento das unidades bancárias.