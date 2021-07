Rosana Gomes determina melhorias no Atendimento Educacional Especializado

A Prefeita Rosana Gomes, reuniu com os Secretários Municipais de Educação, Saúde e a coordenação do Ensino Especial da SEMED para estabelecer metas de trabalho para atendimento dos alunos que tenham necessidade de Atendimento Educacional Especializado -AEE.



A ideia de Rosana é organizar o Centro de Atendimento Pedagógico Especial – CEMAPE para prestar o apoio às Mães que necessitam dos serviços. Acontece que a administração guiomarense, não detém o suporte financeiro para garantir um atendimento 100% organizado, porém a boa vontade da gestão é garantir os direitos e atendimentos com a estrutura que a Prefeitura dispõe.



A união das Secretarias Municipais de Saúde, Educação e Assistência Social de forma integrada vai possibilitar atendimentos especializados que já são oferecidos nas secretarias, porém será de forma integrada para as crianças que necessitam do atendimento.



Foto da SECOM/PMSG