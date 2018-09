Cerca de 150 atletas participaram de treino funcional realizado pela Prefeitura de Senador Guiomard, através do Cento de Referência de Assistência Social – Cras em parceria com o Funcional do Zezinho e a Faculdade Fameta.

O Prefeito André Maia fez uma visita e participou das atividades parabenizando os profissionais de educação física pelas atividades e agradeceu aos participantes e colaboradores. Adaptado da SECOM/PMS