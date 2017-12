Prefeitura realiza festividades natalinas no centro da cidade com presença do Papai Noel

O Papai Noel chegou mais cedo em Senador Guiomard e veio com atrações para a Festa Natalina. Com apresentação da Banda da Policia Militar, Cantinho do Zito e Estação Coral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, vinda do Bairro Estação Experimental de Rio Branco. O Papai Noel desfilou na cidade em carro aberto em diversos bairros.

A Banda da Policia Militar fez uma belíssima apresentação tocando músicas variadas, como brega, samba, músicas natalinas e marchinhas de carnaval. Inegavelmente foi uma apresentação digna da tradição da Banda da Briosa Policia Militar. Foi um show à parte.