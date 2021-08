Prefeitura realizou a Conferência de Assistência Social

Rosana Gomes falou durante a IX Conferência Municipal de Assistência Social.

Na manhã desta Sexta-feira, 20, no salão paroquial de Senador Guiomard, aconteceu a IX Conferência Municipal de Assistência Social.

A Conferência tem por objetivo avaliar e propor diretrizes para o aperfeiçoamento/consolidação do sistema único de Assistência Social – SUAS, na perspectiva da consolidação do Sistema Único de Assistência Social como direito do povo. A Conferência é aberta a toda a população.

A Conferência contou com a presença do Conselho Tutelar, CREAS, CRAS, Vereadores, Corpo de Secretários, a presidente do Conselho Municipal Selma Vania, a vice Presidente Andreia Barros, a Secretária Executiva Aline Tamires, o presidente da Assistência Social de Sena Madureira Emanuel Araújo, a Secretária Municipal de Assistência Social Andreia Abreu, o vice-prefeito Ney do Miltão e a prefeita Rosana Gomes.

Com Secom/PMSG