Prefeitura realiza comemoração alusiva ao Dia Internacional da Mulher

A Prefeitura de Senador Guiomard realizou comemoração alusiva ao dia Internacional da Mulher nesta quinta-feira (08) na quadra da unidade de lazer do Sesc no município

A comemoração foi realizada pela Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social com o apoio de demais pastas do ente público.

O prefeito André Maia se fez presente e saudou as mulheres ressaltando a importância da data para a sociedade. Maia agradeceu pelo empenho de toda a equipe e disse que a presença das mulheres na festividade, muito lhe alegrava.

História do Dia da Mulher

As histórias que remetem à criação do Dia Internacional da Mulher alimentam o imaginário de que a data teria surgido a partir de um incêndio em uma fábrica têxtil de Nova York em 1911, quando cerca de 130 operárias morreram carbonizadas. Sem dúvida, o incidente ocorrido em 25 de março daquele ano marcou a trajetória das lutas feministas ao longo do século 20, mas os eventos que levaram à criação da data são bem anteriores a este acontecimento.