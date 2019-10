Prefeitura leva atividades para as crianças nas escolas municipais

A Prefeitura de Senador Guiomard através da Secretaria Municipal de Educação realizou nas escolas municipais atividades lúdicas voltadas ao dia das Crianças com contação de histórias e brincadeiras.

A atividade já faz parte do calendário da Secretaria Municipal de Educação e consiste na visita da equipe da Secretaria, vestida à caráter nas escolas, onde se apresentam danças, histórias e brincadeiras tradicionais.

De acordo com a postagem do Prefeito André Maia, este as atividades tiveram a participação da boneca Jujubinha para animação das crianças. Nas redes sociais ele agradeceu o empenho da equipe da Secretaria.

“Quero agradecer a secretária municipal de Educação, Adriana Rogéria que liderou essa ação da prefeitura nas escolas levando brincadeiras e muita diversão, além de contar com a presença da boneca Jujubinha que animou mais ainda os alunos. Parabéns a toda a equipe da Secretaria de Educação que garantiu essa sexta-feira cheia de alegria e festa para os nossos queridos alunos que serão os futuros agentes sociais e políticos de nossa Senador Guiomard”, finalizou.