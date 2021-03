Prefeitura informa que socorre produtores durante o inverno, com intervenção em pontos críticos

Assessoria da Prefeitura

Nesse período de inverno a prefeitura de Senador Guiomard investe em trabalhos paliativos em vários ramais da zona rural do Quinari.

Por conta do inverno, em alguns casos, o grande número de chuva prejudica o planejamento da Secretaria de Obras, que em muitas ocasiões tem que esperar a terra secar, para a partir de aí recomeçar os trabalhos.

Na quinta-feira, dia 18, Ney do Miltão, vice-prefeito, Edex Martins, da secretaria de Produção e Agronegócio (SEPA) e Valna Batista, secretária de Obras, foram até o ramal do km 39, no Nova Aldeia, onde uma parceria entre comunidade e prefeitura está dando certo. O trabalho é para deixar a estrada em boas condições de trafegabilidade, assegurando aos produtores levar o que produzem aos mercados da cidade.

Gleison Lopes, Secretário de Agricultura, está otimista quanto a qualidade do trabalho. Nas conversas que tenho com os produtores percebo o quanto eles confiam na gestão da prefeita Rosana Gomes.

Ney do Miltão, destaca o esforço que a prefeitura vem fazendo para atender a todos. “Pelo jeito que pegamos a prefeitura pode ter certeza que estamos indo pelo caminho certo”, disse ele.

Rosana Gomes tem sido enfática ao afirmar que a assistência ao produtor rural é uma das prioridades da gestão. “Tenho aproveitados os fins de semana para ir até as colônias onde estão os produtores familiares, é por isso que eu e minha equipe nos esforçamos para fazer as coisas direitinho. No verão o trabalho será mais amplo e de ótima qualidade”. Finalizou ela.