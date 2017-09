Prefeitura faz limpeza e desobstrução de trecho do Igarapé Judia

Por determinação do Prefeito André Maia, as secretarias de Obras e do Meio Ambiente deram início aos trabalhos de limpeza e desobstrução do Igarapé Judia. Com a ajuda de uma PC, caçambas e homens da Secretaria de Obras com roçadeiras, um trecho do igarapé foi limpo e desobstruído. Várias caçambadas de entulhos, sacos plásticos, garrafas pets foram retiradas do leito do igarapé.

O objetivo do trabalho é revitalizar o leito do Igarapé Judia que ao longo desses anos vem sofrendo uma degradação e o assoreamento causados pelas ações do próprio homem.