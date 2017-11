Prefeitura faz decreto para alterar rota do ônibus Senador Guiomard x Rio Branco

O Prefeito André Maia assinou ontem (26/11) um Decreto estabelecendo novo itinerário para o Ônibus que faz a Linha Rio Branco x Senador Guiomard. O prefeito atendeu a um pleito de mais de 300 famílias.

A novidade é que o ônibus que vem de Rio Branco pela AC 40 terá que dobrar à esquerda e entrar pela Avenida Brasil e ao chegar no Comércio do Bola II dobra à direita passando pela Rua Veterano Cícero Ferraz e lá na frente faz o retorno pela Rua Manoel Julião (Rua do 15 de Junho) novamente para a Avenida de onde seguirá para o Centro da Cidade fazendo o restante do trajeto normal.

Essa decisão do Prefeito vai beneficiar mais de 300 famílias que hoje têm que andar cerca de 03 Km da principal até lá dentro do bairro enfrentando chuva, sol e o desconforto das ladeiras. Esteve presente ao Ato de Assinatura do Decreto o Gerente da Empresa de Ônibus Petroacre, Sr. Márcio Etelvino.