Prefeitura faz ato nas margens do igarapé Judia em comemoração ao dia da árvore

Em comemoração ao Dia da árvore, o Prefeito André Maia, equipe e parceiros deram início ao Projeto de Reflorestamento das margens do Igarapé Judia. A solenidade contou com a participação de um Pelotão do 4º BIS – Batalhão de Infantaria e Selva, Acresoqui representada pela Dona Maria de Lourdes, vereadores, alunos e professores, servidores e a população em geral prestigiaram o evento de grande relevância para o Meio Ambiente.

O Tenente Vander do 4º BIS, responsável pela Divisão de Meio Ambiente do Exército Brasileiro no Estado do Acre, parabenizou o Prefeito André Maia pela excelente iniciativa e garantiu total apoio com a utilização de soldados do Exército na execução dos serviços de limpeza, desobstrução e revitalização do Igarapé Judia.

O Prefeito André Maia agradeceu a todos e destacou a participação do Exército Brasileiro, na qual essa ajuda é primordial. “Agradeço ao Tenente Vander e ao Cel. Valone, comandante do 4º BIS no Estado do Acre, por essa magnifica parceria que vai proporcionar um serviço com qualidade, mostrando com isso que o Exército é realmente um braço forte e uma mão amiga. Vamos entregar para a população do nosso município uma obra totalmente revitalizada e um espaço de sociabilidade para o nosso povo”, destacou.

Dia da árvore

O Dia da Árvore é comemorado no Brasil em 21 de setembro e tem como objetivo principal a conscientização a respeito da preservação desse bem tão valioso. A data, que é diferente em outras partes do mundo, foi escolhida em razão do início da primavera, que começa no dia 23 de setembro no hemisfério Sul.

Com a SECOM/PMSG