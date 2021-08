Prefeitura e Estado fizeram parceria para atendimento de médicos ortopedistas no Quinari

No segundo dia de atendimento dos médicos ortopedistas em Senador Guiomard, 80 pessoas previamente agendadas foram consultadas. O Itinerante é uma iniciativa do Governo do Estado em parceria com a Secretária de Municipal de Saúde do Quinari. Foram dois dias de atendimento no Hospital Ary Rodrigues.

O último dia de consultas foi marcado por histórias de pessoas que aguardavam pelo atendimento há muito tempo. A produtora rural Maria José, que mora no Ramal Nabor Júnior, foi surpreendida pela ligação que encerraria a espera de quase 1 ano.

Ao contrário da grande maioria, o produtor rural Raimundo Martins, foi atendido em menos de oito dias, mas a rapidez do chamado se justifica. “Tem dias que eu desmaio de dor no meio da roça, isso deixa a família preocupada, me impedindo de fazer o que mais gosto”, disse Raimundo, feliz da vida com o pedido do laudo médico em uma das mãos.

O Médico Marco Antônio, diz que a principal queixa é de dores lombares. “É 80% dos ambulatórios da ortopedia, só perde para hipertensão. O diagnóstico precoce das alterações significa melhor qualidade de vida, menos risco da pessoa deixar de trabalhar”, afirma ele.

Adaptado da SECOM/PMSG