Prefeitura e Deracre recuperam Ponte do Ramal da Limeira

A Prefeita Rosana Gomes buscou parceria junto ao Deracre para resolver a demanda de uma Ponte caída do Ramal da Limeira. A construção em madeira foi deterioriada com o tempo.



A obra necessita de estrutura, por ser uma das maiores da região. O esforço da gestão foi no sentido de viabilizar todos equipamentos para início da construção.



A Prefeita entrou em contato com a diretoria do Deracre salientou a importância do ramal para acesso das crianças à escola, transporte de produtos da agricultura familiar e outros.



Equipes do Deracre e Secretaria de Obras já estão no local realizando os serviços.