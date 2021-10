Prefeitura do Quinari recupera trecho no ramal Progresso no Km 75

As obras no ramal Progresso já acontecem há vários dias, e os trabalhadores da prefeitura de Senador Guiomard correm contra o tempo para deixar tudo pronto antes do inverno.

O serviço realizado no local é: limpeza, recuperação do ramal e desobstrução de bueiros. Já na manhã desta sexta-feira, o serviço foi a implantação de bueiros em um trecho que já a algum tempo necessitava do serviço.

O trabalho foi finalizado ainda nesta manhã e com a recuperação do trecho, a população não enfrentará problemas de trafegabilidade futuramente.

SECOM/PMSG