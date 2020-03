A Prefeitura de Senador Guiomard através do Prefeito André Maia fez publicar no DOE/AC uma carona no valor de R$ 4.120.296, 82, visando reparos na iluminação pública do município.

O valor destinado que salta aos olhos do contribuinte teve como preferida para a carona a empresa ENGELUX SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA – EPP, tendo como objeto o fornecimento e instalação da luminárias de led.

O Projeto começou quando o vereador Gilson da Funerária assumiu a Prefeitura e abriu negociações com a Energisa/Eletroacre que ameaçava cortar a energia por falta de pagamento dos gestores que o antecederam.

Ao munícipe guiomarense caberá fiscalizar e cobrar do poder executivo municipal as melhorias anunciadas através da licitação em comento, uma vez que os valores saltam aos olhos dos contribuintes.