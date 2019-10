Prefeitura de Senador Guiomard desiste de controle do abastecimento de veículos

Gestão do Prefeito André Maia publicou chamada para licitação nesta segunda-feira (21). Concorrentes e interessados deverão ficar atentos.

Quando esteve na Prefeitura de Senador Guiomard, o vereador Presidente da Câmara Municipal Gilson da Funerária, aderiu a uma licitação da Secretaria de Gestão do Governo do Acre, no qual contratava empresa especializada na emissão de créditos em cartão, para abastecimento de veículos e outros.

Para o uso do cartão e visando manter total controle do abastecimento, evitando desvios, foi emitido para cada condutor um cartão, com determinada cota semanal. Agora retomando ao poder, André Maia resolveu abrir procedimento licitatório para contratar o fornecimento de combustíveis.

As mudanças não são justificadas pela administração municipal, posto que a adesão da ata se encontra ainda válida. O fornecimento dos combustíveis na gestão de Gilson poderiam ser feito tanto no Auto posto São Cristovão, como pelo Auto posto Ribeiro, ambos contraentes com a empresa dos cartões.