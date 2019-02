Prefeitura de Senador Guiomard começa recadastramento funcional online de servidores públicos nesta segunda-feira (11)

Prazo final para servidores prestarem os dados é até o dia 15 de março de 2019.

A Prefeitura de Senador Guiomard inicia nesta segunda-feira (11) o recadastramento funcional de servidores públicos visando obter dados para implementar as políticas públicas de saneamento e corte de gastos da máquina pública.

O recadastramento acontecerá somente online no link https://www.senadorguiomard.ac.gov.br/atualizacao-cadastral devendo o servidor prestar todas as informações que são requeridas pelo ente municipal. O funcionário que deixar de fazer a atualização poderá ter o pagamento suspenso.

O prazo da atualização é a até o dia 15 de março, as 00:00h. O Secretário de Administração André Soares lembra aos servidores que a determinação do Prefeito foi realizar o levantamento online para dá comodidade ao funcionário.

A Secretaria de Administração lembra a hipótese do servidor prestar falsas informações, que logo serão confrontadas com outros bancos de dados podendo responder por crime de inserção de informações falsas em sistemas, consoante o prescrito no artigo 313-A, do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, denominado ser crime a “inserção de dados falsos em sistema de informações”, cuja sanção cominada varia de 2 (dois) a 12 (doze) anos de reclusão, além da multa.

Orientação aos entes municipais

As Secretarias Municipais poderão contribuir com aquele servidor que não tenha acesso ao celular, tablet, computador ligado à rede mundial de computadores, desde que não comprometa o atendimento ao público. A recomendação é que o servidor preencha o documento virtual com calma, atento à todas as perguntas.