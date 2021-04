Senador Guiomard acompanha 150 crianças em situação de vulnerabilidade, no âmbito do Programa Criança Feliz

Um dos programas mais importantes do governo Federal, desenvolvido pela Prefeitura de Senador Guiomard, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, é o Criança Feliz. Com a realização de visitas domiciliares, por equipes do município, acompanhando crianças de 0 a 6 anos e gestantes, cadastrados no Programa Bolsa Família ou Cadastro Único.

“Essas visitas têm o objetivo de avaliar cada situação mais de perto, reconhecer as necessidades de cada criança e suas famílias, para assim conseguirmos levar ajuda”, explicou a responsável pelo programa no município, Andreia Barros.

Atualmente 150 famílias estão cadastradas e caso haja outras famílias interessadas em integrar o programa, os pré requisitos são: ser beneficiários dos Programas Cadastro Único ou Bolsa Família. O segundo passo é procurar a Secretaria Municipal de Assistência Social.

SECOM/PMSG