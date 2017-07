Prefeitura convida população para reinauguração da rodoviária na sexta-feira (07)

A Prefeitura de Senador Guiomard através do Prefeito André Maia fez publicar através de convite nas redes sociais à população para ato e reinauguração do Terminal Rodoviário Francisco Marreco, na sexta-feira (07), ás 9h.

Inúmeros reparos foram realizados no prédio da Rodoviária. No inicio das obras o Prefeito André Maia visitou pessoalmente os proprietários de concessões de estabelecimentos comerciais no referido prédio, ocasião na qual falou de suas metas e como será seu ritmo de trabalho.

“Vamos entregar o prédio, os comerciantes vão contribuir e terão um ambiente digno para quem chega e sai da nossa cidade”, disse o prefeito.

Convite publicado nas redes sociais: