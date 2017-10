Prefeitura comemora apoio do Exército na limpeza do igarapé Judia

A Prefeitura de Senador Guiomard informou através da Secretaria de Comunicação que aconteceu na última quarta-feira (18/10) mais uma etapa do Projeto de Preservação da Nascente do Igarapé Judia, denominado “Vamos Todos Cuidar do Judia”. Nesta fase, o projeto contou com a parceria do Exército Brasileiro, 4º BIS, firmada com o Município através de seus representantes, o Cel Welington Vallone e o Prefeito André Maia, respectivamente.

Por entender a importância do projeto desenvolvido pela Prefeitura, o Cel Vallone destacou um Pelotão do Exército de 20 homens, que é responsável de cuidar da área do Meio Ambiente, tendo à frente do pelotão como Coordenador o Ten. Vander, para fazerem os trabalhos de desobstrução do leito do Igarapé Judia.

Outro pelotão de 15 homens foi responsável pela distribuição de panfletos aos comerciantes e moradores das margens do igarapé, com o objetivo de promoverem uma conscientização da necessidade de se preservar esse patrimônio da natureza. O Cel Vallone afirmou que “esse é um Projeto de extrema importância para o meio ambiente, que é a limpeza e desobstrução da nascente do igarapé Judia, o que justifica a adesão do Exército Brasileiro, o que fizemos com força total realizando uma limpeza a pente fino no local”.

O Prefeito André Maia agradeceu o Exército Brasileiro pela parceria, colaboração e relação afetiva que vem tendo com o nosso município de Senador Guiomard, ao Cel Vallone pelo carinho e companheirismo, e também a cada oficial diretamente comprometido com o projeto do judia.