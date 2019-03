Prefeitura cede material que ficaria em desuso para igrejas

O prefeito de Senador Guiomard Gilson Pessoa acompanhando do Secretário Municipal de Educação Carlos Afonso assinaram na última sexta-feira (22) termo de cessão de uso de cadeiras e mesas com a Igreja do Evangelho Quadrangular do centro.

A Igreja fez a solicitação dos objetos, e considerando o trabalho social da instituição e a finalidade voltada ao atendimento social de crianças, jovens adultos e adolescentes a administração municipal emprestou os bens através de termo de cessão de uso, previsto no ordenamento jurídico, sendo ato unilateral da administração.

O pastor explicou que se trata de importante ajuda, e em nome da comunidade cristã agradeceu. Outras igrejas serão atendidas. A troca de todo o mobiliário escolar prossegue de forma gradual nas escolas municipais.