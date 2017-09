Prefeito visita comunidades e acompanha mutirão em escola rural

O prefeito de Senador Guiomard André Maia, a Secretária Municipal de Educação Márcia Silva e o coordenador de gestão Alcy Brito visitaram a escola Manoel da Costa Sobrinho, Ramal Santa Maria, zona rural.

Com objetivo de garantir o ensino na zona rural, acompanharam os serviços de aproveitamento e reconstrução de sala de aula feito em regime de colaboração com a comunidade.

A Secretária Marcia Silva enfatizou a importância de parcerias com a comunidade, tendo em vista as dificuldades orçamentárias enfrentadas pelo município na pasta da educação. – Muito importante esse serviço feito na parceria com a comunidade, temos a agradecer a todos.

Também promoveram reunião com a comunidade e a diretora escolar Fabíola visando ampliar o diálogo. O Prefeito André Maia ouviu atentamente aos moradores e falou de alguns projetos que vem desenvolvendo, salientou ainda que pretende fazer uma gestão moderna e com avanços na educação e outras áreas de governo.