Prefeito sanciona lei que valoriza monitores e motoristas de escolares

O Prefeito de Senador Guiomard André Maia (PSD) sancionou nesta terça-feira (12) Projeto de Lei que insere os motoristas e monitores no Plano de Cargos Carreiras e Remuneração da Educação – PCCR.

“Momento de alegria para quem é gestor, quero parabenizar aos profissionais e pedir empenho de todos nos serviços municipais, eu sou servidor e sei que um servidor bem remunerado trabalha com mais qualidade”, disse o prefeito André Maia.

Eles estavam fora do plano em virtude equívoco, no entanto esses profissionais procuraram a administração municipal através da Secretária de Educação Márcia Silva, conseguiram a inclusão e redução de carga horária através de projeto de Lei aprovado por unanimidade na Câmara.

No Café da Manhã preparado pelos profissionais ao Prefeito e sua equipe, os servidores enfatizaram os agradecimentos ao Prefeito e aos vereadores. Edineudo Pereira disse que o momento era de gratidão ao prefeito. “Obrigado prefeito, vereadores e a presidente do Sinteac a Duce pela ajuda, a todos que fizeram parte desse projeto”, disse o servidor.

A Presidente do Sinteac comemorou a valorização dos profissionais, para ela a administração cumpre com a missão de valorizar o servidor. Duce também tratou sobre melhorias salariais para toda a categoria da educação, tendo aval para com a equipe da SEMED e finanças realizar novo estudo para verificar as condições de reajuste.