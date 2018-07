Prefeito realiza melhorias na zona rural e visita Ramal do Bec

O Prefeito André Maia visitou nesta quarta feira (04) os produtores do ramal do Bec, onde estão sendo realizadas obras de recuperação de ramais em parceria com os moradores.

A parceria tem sido a solução, pois no momento não há projetos a nível estadual para a melhoria nos ramais de Senador Guiomard. mesmo com tais circunstâncias as orientações do prefeito são de aproveitar ao máximo o verão para contemplar o maior numero de produtores possível.