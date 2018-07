Prefeito realiza melhorias na Avenida Brasil do bairro Chico Paulo

O Prefeito do Quinari, André Maia (PSD) visitou serviços de melhorias que estão sendo realizados pela Secretaria Municipal de Obras na Avenida Brasil, localizada no bairro Chico Paulo.

Os serviços acontecem após as fortes chuvas terem destruído as obras do programa Ruas do Povo, tendo inclusive o prefeito na época dos fatos visitado o local com o representante do Departamento de Pavimentação e Saneamento – Depasa, que se comprometeram a fazer a parte de asfalto.

“Essa é uma obra do governo, no inverno deu problemas, acionamos o Depasa, combinamos a parceria entre estado e prefeitura, onde estamos fazendo a base e o departamento deverá fazer o asfalto, como ficou acertado”, explicou o Prefeito.

A Avenida Brasil é o local de passagem do ônibus que faz a linha Senador Guiomard/Rio Branco, garantindo acesso à vários bairros da cidade. Os moradores elogiaram os trabalhos realizados pelo Prefeito que esteve no local visitando.