Prefeito quer contenção e parque nas margens do Igarapé Judia

A Prefeitura de Senador Guiomard, solicitou a AMAC a elaboração do projeto de Contenção nas Margens do Igarapé Judia no intuito de frear o assoreamento do manancial e a urbanização do entorno, afim de beneficiar toda a população do município.

O projeto conta com muro de contenção em concreto armado, que servirá para frear o assoreamento da nascente do igarapé e espaço urbanizado com quiosques, mesas de jogos, calçadas, bancos, lixeiras, iluminação, acessibilidade e pórtico de entrada.

Os recursos para execução do projeto são de emenda parlamentar do Senador Sérgio Petecão, que destinou 500 mil reais para sua execução. Por ocasião da apresentação do projeto, o Prefeito Gilson enfatizou: “Esse é um sonho que com certeza vamos realizar, a população do Quinari espera por isso”, finalizou.

DADOS

Objeto: Contenção nas Margens do Igarapé Judia

Município: Senador Guiomard

Endereço da Obra: Travessa Tiradentes

Nº do Projeto no SICONV: 843036/2017

Autor: Senador Sérgio Petecão

Valor de Repasse: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)