Prefeito participa de Marcha em Defesa dos Municípios

O Prefeito de Senador Guiomard Gilson Pessoa e a primeira Dama Rosineide Barros participam em Brasília da Marcha Nacional dos Prefeitos durante essa semana. Além do evento promovido pela Confederação Nacional dos Municípios – CNM o prefeito se reversa nos ministérios na busca de resolver as demandas do município.

“É uma agenda importante para o Quinari, estou com a equipe técnica da AMAC e com a nossa equipe da Prefeitura em contato simultâneo para resolver pendências burocráticas, fato é que os resultados virão e a comunidade vai reconhecer”, explanou.

O presidente da República Jair Bolsonaro esteve na abertura do evento. A senadora Mailza Gomes (PP/AC) recepciona com a bancada federal do estado os Prefeitos em Brasília.