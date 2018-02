Prefeito monta operação de combate a dengue e conscientiza população

O Prefeito de Senador Guiomard André Maia, lançou nessa segunda-feira,18, campanha de combate a dengue, zica e chikungunya durante evento realizado no bairro Amoty.

A Prefeitura Municipal mobilizou as estruturas das secretarias de obras e saúde para o evento em tenda armada naquela localidade, cujo objetivo também será a conscientização casa a casa.

A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. No Brasil, foi identificada pela primeira vez em 1986. Estima-se que 50 milhões de infecções por dengue ocorram anualmente no mundo.

A Febre Chikungunya é uma doença transmitida pelos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus. No Brasil, a circulação do vírus foi identificada pela primeira vez em 2014. Chikungunya significa “aqueles que se dobram” em swahili, um dos idiomas da Tanzânia. Refere-se à aparência curvada dos pacientes que foram atendidos na primeira epidemia documentada, na Tanzânia, localizada no leste da África, entre 1952 e 1953.

O Zika é um vírus transmitido pelo Aedes aegypti e identificado pela primeira vez no Brasil em abril de 2015. O vírus Zika recebeu a mesma denominação do local de origem de sua identificação em 1947, após detecção em macacos sentinelas para monitoramento da febre amarela, na floresta Zika, em Uganda.