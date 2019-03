Prefeito Gilson entrega transporte para acadêmicos do Quinari

O Prefeito do município de Senador Guiomard Gilson Pessoa juntamente com os Secretários de Licitações Antônio Vidal, Sebastião Pereira e o representante dos estudantes universitários Adelci Lima fizeram na manhã desta terça-feira (12) vistoria em ônibus que irão fazer o transporte gratuito dos alunos que fazem faculdade em Rio Branco.

O Prefeito atende com isso uma reivindicação dos estudantes de contratar dois ônibus simples que possam carregar um número considerável de alunos de baixa renda que buscam a realizar o sonho do nível superior na capital. Na vistoria as autoridades constataram que o veículo atende as necessidades dos estudantes.

O prefeito de Senador Guiomard Gilson Pessoa (Progressistas), juntamente com os vereadores Fabrício Lima (PSDB) e irmã Chaguinha (Progressistas) participaram de reunião com os estudantes universitários e anunciaram o transporte gratuito para os estudantes que fazem faculdade no período noturno na capital.