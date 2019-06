Prefeito Gilson e Governador Gladson começam a providenciar aterramento de cratera

Com um novo jeito de administrar o Prefeito Gilson Pessoa vem contando com a ajuda do Governador Gladson Cameli, nos problemas pontuais de Senador Guiomard, como por exemplo o buraco do Cemitério São Francisco Xavier que há anos estava sem atenção de gestores públicos.

Segundo o Prefeito, desde quando assumiu com seu grupo de apoio buscou ajuda do governo e prontamente vários secretários estaduais tem estendido a mão aos moradores do Quinari.

“Esse é um problema que começou pequeno e cresceu, ninguém ousou resolver, agora eu estou buscando as parcerias e direcionando nossa estrutura para resolver, eu como prefeito devo fazer meu papel e conto com ajuda da população”, explicou o Prefeito em agenda na localidade. #secompmsg