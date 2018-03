Prefeito exonera Secretário de Administração e Diretor de Transporte

O jacaré abriu a boca novamente em Senador Guiomard e dessa vez engoliu dois homens de confiança do Prefeito André Maia, sendo o Secretário de Administração Pastor João Carvalho e o Diretor de Transporte Paulo Miranda.

João foi nomeado em 2017. Ele exercia a função através de uma indicação do deputado estadual Jairo Carvalho. Como presente do cargo, o pastor leva uma ação civil pública, devido a nomeação pelo Prefeito, dos parentes e da secretária de saúde Dinha Carvalho, por segundo o Ministério Público afrontar os princípios da moralidade administrativa.

Paulo Miranda, deixa o cargo a pedido, segundo o Diário Oficial do Estado. No facebook ele disse que errou em alguns atos do processo administrativo do Leilão de Máquinas realizado pelo município que também culminou em denúncias pela oposição, notícia de fato do Ministério Público e até a ida da Procuradora Geral do Munícipio Patrícia Pontes ao Parlamento.

Procurado o Prefeito André Maia agradeceu aos seus aliados, e informou que ainda vai nomear o Secretário de Administração. Respondendo pela pasta, se encontra a servidora concursada do município Glena Fernandes. No transporte, o cargo ainda se encontra vago, o Prefeito deve manter o espaço sem nomeação, tendo em vista a recomendação sobre gasto de pessoal.