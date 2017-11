Prefeito exonera controlador que pouco produziu na gestão pública municipal

O Prefeito de Senador Guiomard André Maia (PSD) exonerou o Controlador Geral do Município Carlos Mota após 10 meses de gestão e tímida atuação do mesmo no âmbito do controle interno.

Procurado o Secretário de Comunicação Social da Prefeitura Municipal José Avelino informou que a demissão aconteceu “a pedido do seu Carlos” como era chamado pelos integrantes do primeiro escalão da gestão municipal.

Dentre as funções destaque compete à Controladoria Geral do Município – CGM: exercer a plena fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e das entidades públicas da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas e examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade, inclusive solicitando pareceres de auditores fiscais municipais, estaduais e federais quando julgar necessários.