Prefeito exonera Controlador Interno “a pedido”

O Diário Oficial trouxe a exoneração do Controlador Interno da Prefeitura de Senador Guiomard, Giordano Simplício Jordão, com o termo “a pedido”. O advogado foi nomeado logo no início do retorno de André Maia para a Prefeitura de Senador Guiomard.

Aliados do terceiro escalão do Prefeito comemoraram a exoneração de Simplício em aplicativos de mensagens, no entanto esquece que Giordano é amigo pessoal de André Maia e poderá continuar ajudando o gestor em outras atribuições.

Não é de hoje que se sabe a guerra interna da irmã do Prefeito, Secretária de Governo Adriana Maia com Giordano. O embate entre ambos começou desde a realização do carnaval municipal, onde o mesmo delegou para outro grupo o comando do evento.

A briga foi escancarada em grupos de mensagens e destaque aqui no Portal Quinari. Não se sabe ainda quem o Prefeito nomeará.