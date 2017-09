Prefeito entrega equipamentos na Secretaria Municipal de Saúde

O prefeito André Maia, adquiriu e entregou nesta quinta-feira (14) diversos equipamentos para garantir melhorias no atendimento aos pacientes do Sistema Municipal de Saúde. Esses investimentos acontecem através das emendas do Senador Jorge Viana – PT e do ex-deputado Marcio Bittar.

Segundo o Secretário Municipal de Saúde Mauricio Santos serão contemplados cinco Unidades de Saúde, que receberão equipamentos, destacando o empenho do prefeito André Maia que tem dado total atenção na área de saúde.



Os materiais permanentes que foram adquiridos pelo prefeito André Maia são: cadeias, armários, mesas para os computadores, armários arquivos, longarinas 3 lugares, mesas tipo escritórios, escrivania, bebedouros, computadores, nobreaks, lixeiras de inox com pedal, mesas de mayo, biombos, escalas e balanças digital adulto. Para as Unidades básicas de saúde, fez também kits para os agentes comunitários de saúde, com: protetor solar, prancheta, caderno borracha cola, caneta, lápis e régua, para facilitar o trabalho dos Agentes de Saúde.

Texto: Adptado da SECOM/PMSG.