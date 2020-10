Prefeito é investigado por possíveis irregularidades em recursos de combate à covid

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) notificou o prefeito de Senador Guiomard, André Maia, nesta quarta-feira (14).

O órgão recebeu a denúncia de possíveis irregularidades na Prefeitura, quanto aos recursos destinados para o combate ao coronavírus no município.

O documento não detalha mais informações, no entanto, André tem o prazo de 15 dias para apresentar sua defesa ao órgão, de acordo com o processo publicação da edição do Diário Oficial.

“Não sendo oferecida defesa, a parte citada sujeitar-se-á aos efeitos da revelia nos termos do artigo 48, §3º, da LCE nº 38/93”, finaliza o relator do processo, Antônio Jorge Malheiro.