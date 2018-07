Prefeito declara pela primeira vez apoio ao pré-candidato Gladson Cameli

O Prefeito de Senador Guiomard, André Maia do PSD, que afirmava em entrevistas não ter candidato ao Governo do Acre nas eleições 2018, anunciou neste sábado, 14, em evento do seu partido que vai caminhar com o bloco de oposição, apoiando o pré-candidato ao Governo Gladson Cameli.

A fala de Maia, foi voltada a união e em cobrança ao Progressistas e ao PSDB, pedindo inclusive apoio da oposição, criticando a relação política dos vereadores no parlamento municipal. Ele também relatou as dificuldades enfrentadas enquanto gestor municipal.