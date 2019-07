Prefeito cumpre agenda em Brasília em busca de recursos ao Quinari

Brasília – DF// O prefeito de Senador Guiomard Gilson da Funerária cumpre em Brasília agenda em busca de recursos, projetos e ações voltadas ao Quinari. Acompanham o prefeito jo Secretário de Planejamento Stpherson Rocha e o Secretário de Comunicação que responde pela Secretaria de Governo Gilberto Moura.

A primeira agenda do Prefeito no Distrito Federal foi com o Senador Sérgio Petecão, Senadora Mailza Gomes e a Deputada Federal Vanda Milani.

Vários debates de interesse da população guiomarense estão sendo tratados nas visitas, bem como ações de interesse social estão em observação e captação ao Quinari.