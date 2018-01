Prefeito busca tecnologias para fortalecimento da piscicultura do Quinari

Visando conhecer modernidade, qualidade e aumento da piscicultura em Senador Guiomard, o Prefeito André Maia juntamente com a Cooperativa de Piscicultores Guiomarenses, conheceram todo o processo da piscicultura do estado vizinho desde o preparo dos tanques até a venda e exportação.

André Maia foi recebido pela sec. Estadual de Agricultura Mary Braga, pelo Prefeito de Ariquemes Thiago Flores, procurador geral Marcos Vinícios, sec. de governo Silane Guedes, sec. de agricultura Evandro Leite, Márcio Martins um dos maiores criadores de peixe da região, e seu filho Ricardo Martins.

Primeiro André Maia e sua equipe visitaram a fazenda do Sr Márcio Martins, um dos pioneiros na piscicultura em Rondônia. Márcio conduziu a equipe mostrando a estrutura de seus tanques, abastecimento, sistema de rotatividade, alimentação e despesca.

Em seguida André Maia visitou o frigorífico e fábrica de ração Zaltana Pescados, lá a equipe foi recebida pelos empresários, Sebastian e Marcos Yuri da Fertipeixe, e pela gerente Suzana que conduziram a equipe por todo o interior do frigorífico e da fábrica de ração para peixes, falando sobre o passo a passo das necessidades e cuidados que garantem a qualidade do peixe.

André Maia ainda disse: Estamos todos muito felizes e motivados com o que vimos aqui, agora é voltar pra casa com esse sentimento e por a mão na massa, Senador Guiomard ainda será um centro de piscicultura no Acre. Quero agradecer a participação de todos que se dispuseram a estar aqui, agradecer esse acolhimento maravilhoso que tivemos aqui em Rondônia, aos amigos Márcio e Ricardo, toda equipe da prefeitura de Ariquemes, o empresário Flávio, a Zaltana Pescados em nome do proprietário Pedro Zirondi, e a Fertipeixe na pessoa do Sr Sebastian e Yuri, que nos receberam muito bem.

SECOM/PMSG