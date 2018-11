Prefeito assina Termo de Cooperação Técnica com a Junta Comercial do Acre

O prefeito André Maia assinou na manhã desta quarta feira, 24, com a Junta Comercial do Acre, um Termo de Cooperação Técnica de Adesão à REDESIM, que tem como parceiro o Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa (SEBRAE). O acordo tem por objetivo tornar mais eficaz o processo de registro e legalização de empresários e pessoas jurídicas, envolvendo todos os órgãos responsáveis por tais procedimentos, através de uma atuação harmônica e integrada, contribuindo dessa forma para a melhoria do ambiente de negócios no município.

A solenidade de assinatura do termo de adesão, além da presença do prefeito, contou também com a presença do presidente da Junta Comercial, Sr. Carlos Afonso Cipriano dos Santos e do representante do SEBRAE, Sr. Nilton Cosson (Gerente da Unidade de Ambiente de Negócios), dos técnicos Marilene da Silva Lima e Vilmar Boufleu e do Agente de Desenvolvimento Local, Manoel Lima da Silva e representando os comerciantes do município, o Gerente das Lojas Gazin, Sr. Ricardo Roque.

O prefeito André Maia se colocou à inteira disposição tanto da Junta Comercial quanto do SEBRAE, que participa da implantação do sistema na qualidade de um dos principais financiadores. “A Prefeitura de Senador Guiomard é uma parceira do desenvolvimento, tenho a consciência e o dever de contribuir no sentido de se criar no município um ambiente favorável aos negócios, pois isso vai trazer mais qualidade de vida às famílias guiomarenses”, afirmou o prefeito.

SECOM/PMSG