O Prefeito André Maia assinou nesta sexta-feira, 10, o Decreto de número 387, que declara de utilidade pública para fins de desapropriação a área de terra do “Chico Paulo II”, destinada para fins de moradia.

A área mede 151.007,00 metros quadrados. Esse é o primeiro passo para a desapropriação da área. O Prefeito também solicitou junto à Eletrobrás Acre a instalação de Energia Elétrica no bairro.

Os moradores do bairro agradeceram ao Prefeito pela iniciativa enquanto chefe do poder executivo. Ressaltaram que o trabalho contou com a participação do Juiz Afonso Braña Muniz e da Promotora de Justiça Eliane Misae com os orientou no processo.

André Maia pretende buscar parceria junto ao Governo do Estado do Acre para implantação de outros benefícios no bairro Chico Paulo II, como o Programa Ruas do Povo.