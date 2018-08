Prefeito André Maia visita canteiro de obras do prédio da Secretaria Municipal de Educação

O prefeito do município de Senador Guiomard André Maia (PSD), visitou na manhã desta terça-feira (31) o canteiro e terreno das obras do prédio da Secretaria Municipal de Educação, localizado na Rua Costa e Silva, no Centro.

A construção acontece através da alocação de emendas parlamentares do Senador Gladson Cameli (PP) no orçamento da união, em convênio com a Prefeitura Municipal, representando um novo marco na história do setor educacional do município. “Estamos visitando e acompanhando como está o andamento da construção desse prédio, pois até o momento a Secretaria de Educação funciona em um prédio emprestado da saúde, para isso estamos organizando esse novo espaço”, destacou o prefeito durante a visita. O projeto do Prefeito André Maia, aproveita a área de terra da antiga escola Monteiro Lobato. Uma parte do prédio antigo também será reaproveitado como almoxarifado da educação. Nesse primeiro momento, a empresa responsável pelas obras realiza melhorias no terreno para início da construção em alvenaria que contará com salas, recepção, banheiros, sala de reunião, dentre outros. Secom/PMSG