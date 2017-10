Prefeito André Maia tem encontro interativo com Idosos do Quinari e Plácido

O encontro de Hoje(24/10) no Centro dos idosos de Senador Guiomard foi com certeza muito interativo. Foi oferecido aos idosos um café da manhã nutritivo com frutas, bolos, sucos e uma variedade de alimentos apropriados, além de muito forró e um almoço.

O Prefeito André Maia participou ativamente da festa E disse: “Toda vez que venho no centro do idoso saio muito feliz pois recebo muito carinho aqui. Parabenizo a equipe do CRAS por cuidar tão bem dos nossos velhinhos e manter esse clima de muito amor e alegria que com certeza faz a diferença na vida de cada um aqui.”