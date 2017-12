Prefeito André Maia realiza pagamento do décimo terceiro e injeta na economia local

O Prefeito de Senador Guiomard André Maia (PSD), realizou nesta quarta-feira (20) o pagamento do décimo terceiro salário dos 876 servidores da municipalidade orçado em R$ 1.488.511,59 (um milhão quatrocentos e oitenta e oito mil, quinhentos e onze reais e cinquenta e nove centavos).

Maia declarou que esse ano de 2017 tem sido o ano de arrumar a casa e promover adequações na gestão. Expôs ainda que nesse momento, sente-se honrado de conseguir cumprir com suas obrigações de gestor. “É um bom momento que consolida nosso trabalho, tendo a certeza que nossos servidores se sentem honrados e o comércio se aquece com esses valores pagos” comemorou o Prefeito.

Os investimentos realizados pelo prefeito fazem parte de um esforço da administração municipal em poupar recursos para honrar os compromissos, embora a maioria dos municípios brasileiros enfrentem uma grave crise econômica.

Com o pagamento do décimo há expectativa de aquecimento das vendas do comércio local, como analisou o gerente da Loja de eletrodomésticos Gazin, Ricardo afirmando que nesse mês de dezembro as vendas melhoraram. “Tivemos um aumento e tenho e tenho certeza que com o décimo as coisas irão melhorar ainda mais”, comemorou.