Prefeito André Maia realiza e acompanha tapa-buracos

O prefeito do município de Senador Guiomard André Maia (PSD) realiza a partir deste sábado (28) com recursos próprios operação tapa-buracos com asfalto pelas ruas do município.

Nesse primeiro momento os serviços estão sendo realizados na avenida e também no anel viário por onde o ônibus intermunicipal faz o trajeto.

O prefeito acompanhou os trabalhos da equipe juntamente com o Secretário de Obras Nilson Graça. Segundo o responsável pela pasta serão mais de 2 mil toneladas de asfalto nessa operação.

O prefeito André Maia salientou o trabalho para a compra do asfalto, bem como as dificuldades enfrentadas para aquisição. “É um longo processo até o asfalto chegar, porém nós estamos conseguindo com muito esforço e isso me deixa feliz”, concluiu.