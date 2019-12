Prefeito André Maia quer vetar projeto que obriga plantão de drogarias

Autoria do Projeto é do vereador Fabricio Lima. Prefeito diz que elaborar planilha no word traria prejuízos ao Quinari.

Por birra ou por falta de vontade de ver sua população bem? Assim tem classificado a oposição, o veto do Prefeito André Maia, a uma projeto de Lei de Autoria do vereador Fabricio Lima que obrigaria pelo menos uma drogaria de Senador Guiomard a manter plantões durante a noite.

Por vezes moradores não tem acesso ao atual plantão que prevê que as farmácias devem funcionar até as 22h. No caso da Proposta do vereador, a farmácia de plantão ficaria aberta durante toda a noite, consoante plantão preestabelecido.

Maia argumenta em seu veto que o projeto traria gastos. Em outras palavras, a elaboração de uma planilha no word é vista como gasto pelo gestor acusado de esquema de corrupção na Prefeitura Municipal. Ele ainda aduz que a Câmara estaria usurpando a “competência do prefeito”.

O veto poderá ser submetido ao plenário nos próximos dias. “É um projeto que parte da necessidade da comunidade. Qual gasto traria à Prefeitura? A vigilância já existe, a previsão do Código de Postura é até as 22h, e nós queremos manter o plantão, apenas ampliando, qual o problema? Com isso prejudica o povo”, finaliza o vereador Fabricio Lima.