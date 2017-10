Prefeito André Maia garante mecanização para os produtores rurais

Com o objetivo de apoiar o produtor rural em Senador Guiomard, a prefeitura vem fazendo um trabalho de mecanização de terras em diversas áreas rurais do município.

O procedimento de mecanização traz grandes benefícios na produção, tais como:

Redução dos custos, aumento da produção e maior aproveitamento dos recursos naturais, dentre outros.

Para o Prefeito André Maia, essas ações fazem parte do seu plano de governo, onde o homem do campo é tratado com muito respeito por ser um dos responsáveis pelo desenvolvimento socioeconômico de nosso município, ao garantir o alimento nas mesas das famílias guiomarenses.

Texto adaptado da SECOM/PMSG