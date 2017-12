Prefeito André Maia encaminha projeto para beneficiar servidores de diversas pastas

O Prefeito André Maia encaminhou nesta sexta-feira (08), mensagem à Câmara dos Vereadores com projeto de lei criando o Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos Servidores das Secretarias de Obras, Agricultura, Assistência Social, Administração e Finanças.

Pelo que consta, esse é o primeiro plano dos servidores, sendo, que muito dos servidores recebiam o salário do edital de seus concursos, e complementação salarial.

Segundo as autoridades presentes em ato realizado no Salão Paroquial nesta manhã o gasto do reajuste será compensando com os serviços prestados pelos servidores que contribuem para o andamento da máquina pública.

O presidente do Sindicato Marcos Paiva comemorou a iniciativa do Prefeito André Maia e pediu a ajuda dos vereadores na aprovação. Presente no ato, o presidente da Câmara Gilson da Funerária (PP) recebeu a matéria junto com demais vereadores e já disseram que irão pautar o texto.

Em conversa com alguns servidores eles reconheceram a importância do projeto. Asseguraram ser um marco da gestão municipal e ponderaram que no passado ficavam descanteio, enquanto outras secretarias avançavam em suas remunerações através de planos.

Após décimo para autoridades municipais

A Câmara Municipal votou na última terça-feira em primeiro turno os projetos que autorizam a partir do próximo ano aos entes públicos efetuarem o pagamento de décimo terceiro para os vereadores, secretários, vice-prefeito e Prefeito.