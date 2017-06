Prefeito André Maia e Secretária de Educação Márcia tem agenda na Universidade Federal do Acre

O prefeito do município de Senador Guiomard André Maia (PSD) juntamente com a Secretária Municipal de Educação Márcia Silva esteve nesta quinta-feira (29) em agenda sobre a educação na Reitoria da Universidade Federal do Acre, tendo sido recebidos pelo Reitor Minoru Kinpara, vice-reitora Guida Aquino e o quadro técnico da Universidade.

A professora Márcia Silva, que é presidente da União Municipal dos Dirigentes de Educação solicitou informações mais expansão da universidade para os municípios. Ela defendeu a ampliação das parcerias para a continuidade dos programas de formação para os profissionais de educação.

O Prefeito André Maia tratou de parcerias entre a Universidade e a Prefeitura de Senador Guiomard. Dentre os temas debatidos, a oferta dos cursos de nível superior em direito e veterinária no município através das emendas do senador Sérgio Petecão. O gestor também pediu uma parceria no que se refere ao transporte dos acadêmicos do município.

O Reitor ouviu atentamente as solicitações das autoridades de Senador Guiomard e colocou a universidade à disposição no que se refere às parcerias. “A universidade é de todos nós e mediante essas parcerias que são proposta, acredito que será viável, tendo como foco a formação dos profissionais de educação e da nossa juventude”, analisou.

Na reunião ainda foi tratado do prédio em Educação a Distância – EAD da UFAC no município. A Prefeitura já fez a doação da área de terra para o referido projeto. A universidade também vai fazer doação de materiais que estão em seu depósito para ajudar as escolas da área rural do município.